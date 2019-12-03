Казань, 3 декабря 2019, 00:15 — REGNUM Земельно-имущественный комплекс «Казанского вертолетного завода» (КВЗ) планируется продать в рамках аукциона, который намечен на 30 декабря. Об этом сообщает ООО «РТ-Капитал».
Имущество КВЗ, которое выставляют на торги, включает 47 лотов объектов недвижимости, а также 29 объектов движимого имущества и 20 малоценных изнашиваемых предметов.
Общая начальная цена имущества — 1,928 млрд рублей. Заявки от потенциальных участников электронного аукциона принимаются до 26 декабря текущего года.
Согласно постановлению Гордумы Казани от июля текущего года, будет проходить реновация территории завода в рамках Проекта планировки территории «Старое русло реки Казанки и Адмиралтейская слобода».
ИА REGNUM напоминает, проект предполагает сохранение и регенерацию исторической среды Казани, а также экологическую реабилитацию старого русла реки Казанки. Непосредственно на территории КВЗ планируется строительство жилых домов высотностью от четырех до девяти этажей, школ, детских садов, поликлиники, торгового центра, а также организация парковочных мест.