Москва, , 23:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы. Документ размещён 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Бюджет сформирован с профицитом на все ближайшие три года: в 2020 году он должен составить 876 млрд рублей (0,8% ВВП), в 2021 году — 613 млрд рублей (0,5% ВВП), в 2022 году — 295 млрд рублей (0,2% ВВП).

Доходы бюджета в 2020 году утверждены на уровне 20,379 трлн рублей, в 2021 году — 21,247 трлн рублей, в 2022 году — 22,058 трлн рублей. Расходы в ближайшие три года должны составить 19,503 трлн, 20,634 трлн и 21,763 трлн рублей соответственно.

Бюджет рассчитан исходя из прогноза роста ВВП на 1,7% в 2020 году и ускорения роста до 3,2% к 2022 году. Уровень инфляции, по расчётам правительства, в 2020 году составит 3%, а в 2021 и 2022 годах вернется к целевому значению в 4%.

Напомним, проект закона о бюджете был принят Государственной думой 21 ноября и одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года.