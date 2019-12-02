Анкара, , 23:41 — REGNUM Законопроект о введении двухпроцентного налога на проживание в отелях, разработанный турецкими законодателями, не понравился президенту страны Реджепу Тайипу Эрдонану, сообщили 2 декабря в его пресс-службе.

Этот документ касается не только налогов на проживание в отелях, но и налогов в других сферах производства и услуг. Больше всего главу государства не устроил пункт, касающийся введения налога на деятельность производителей электроэнергии.

Законопроект направлен на доработку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Ассоциации туроператоров России, в Турции может подорожать проживание в гостиницах из-за готовящегося закона о введении нового налога.

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