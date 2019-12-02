Казань, , 23:41 — REGNUM Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» (Главгосэкспертиза) выдала положительное заключение по проекту завода термической переработки отходов в энергию в Осиново. Об этом сообщает «РТ-Инвест» (входит в Ростех), дочерняя компания которой — ООО «АГК-2» (ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2») — выиграла конкурс на строительство завода.

Результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным требованиям, закрепленным действующими нормативными правовыми актами, в том числе по экологической безопасности, говорится в закючении.

В компании подчеркнули, что готовы проходить «любые экспертизы, так как уверены в безопасности и технологичности предприятия». Проект завода «РТ-Инвест» называет «уникальным для России» и напоминает, что его реализация будет проходить в рамках национального проекта «Экология».

Как сообщало ИА REGNUM, сразу же стройка, изначально заявленная в Казани, а позднее в Осиново Зеленодольского района, вызвала протест жителей. Они против подобного соседства, ссылаются на риски для здоровья и окружающей среды. Помимо написания открытых писем, пикетов и митингов, активисты обращались в суд. 23 апреля 2019 года группа активистов подала ходатайство в Центризбирком республики о проведении референдума по «мусорным» объектам в регионе. В Верховном суде России активисты добились признания недействительной территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами Татарии в части строительства завода, но власти обжаловали решение.

В июне текущего года строительство завода согласовал Росприроднадзор. А в июле депутаты Госсовета Татарии отклонили предложение о проведении референдума по вопросу строительства мусоросжигательного завода.

Срок реализации проекта остается прежним — до 2022 года. Компания планирует вложить в проект 28 млрд рублей.