Ашхабад, , 22:51 — REGNUM В январе — сентябре 2019 года товарооборот между Туркменией и Казахстаном достиг $97 млн (6 млрд 215 млн рублей), из которых на долю туркменской продукции приходится лишь около 18,4%, а на долю казахстанских товаров — более 81,6%, передает «LSM.kz».

При этом Туркмения экспортировала в Казахстана продукцию на $17,8 млн (1 млрд 140 млн рублей), что в 2,3 раза больше показателя аналогичного периода 2018 года.

Из Казахстана в Туркмению за это же время импортировано товаров на $79,2 млн (5 млрд 75 млн рублей), что на 45% больше прошлогоднего показателя.

Туркмения импортировала из Казахстана пшеницу, муку, макаронные изделия, промышленное оборудование, изделия из черных металлов и сульфат бария, а экспортировала — томаты, лук, постельное и кухонное белье, полиэтилен и смазочные масла.