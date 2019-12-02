Душанбе, , 22:47 — REGNUM Темп роста экономики Таджикистана замедлится до 5,5 — 5,0%. К таким выводам пришли аналитики Всемирного банка. Это «отражает более слабый экономический рост в России и снижение мировых цен на сырьевые товары», — говорится в докладе.

По мнению авторов документа, в среднесрочной перспективе приток денежных переводов в Таджикистан из других стран будет довольно слабым, а экономику в стране будут поддерживать горная промышленность, производство, а также строительный сектор.

К 2021 году, к празднованию 30-летия независимости Таджикистана, планируется завершение нескольких инвестиционных проектов, что в свою очередь также приведет к экономическому росту.

Однако, как отмечают составители доклада, для большего роста в сфере экономики страны правительство Таджикистана должно провести соответствующие реформы в частном секторе, чтобы активизировать его деятельность, а также полностью восстановить фискальную (бюджетную) устойчивость в стране, что усложняется дополнительными государственными расходами.

Для продвижения крупных текущих инфраструктурных проектов правительству Таджикистана нужно дополнительное финансирование, для проведения выборов в стране необходимо повысить заработную плату госслужащим, празднование дня независимости страны также нуждается в инвестициях и денежных вливаниях.

При этом темпы роста реального ВВП правительством страны в 2019 году запланированы на уровне 7,2%, тогда как в 2018 году этот показатель составил 7,3%.