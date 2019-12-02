Москва, , 22:19 — REGNUM Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров считает, что новый закон об обязательной установке российского программного обеспечения (ПО) на электронные гаджеты, в частности, на компьютеры и смартфоны, не приведет к их удорожанию. Если, конечно, процесс реализации этого закона будет грамотно организован.

Напомним, что сегодня, 2 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу «технически сложных устройств» без предустановленного на них российского программного обеспечения. Список таких гаджетов, а также необходимого ПО будет установлен правительством России.

Стоит отметить, что новые правила вступят в силу только с 1 июля 2020 года.

Мантуров уверен, что данный закон уравняет право на доступ к потребителю отечественного и иностранного ПО. Министр напомнил, что на текущий момент предустановлены только зарубежные приложения.

Также министр уверен, что данный закон, если все процессы, которые он устанавливает, будут организованы корректно, не приведет к удорожанию гаджетов.