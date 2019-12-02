Москва, , 21:49 — REGNUM Посетивший на прошлой неделе Москву глава администрации президента Бразилии и руководитель кабинета министров Оникс Лоренцони презентовал российским бизнесменам программу привлечения иностранных инвестиций, запущенную президентом Жаиром Болсонару, высоко оценил перспективы Российско-Бразильского сотрудничестве и отметил в интервью Коммерсанту отличное качество российских минеральных удобрений, которые помогают Бразилии занимать лидирующие позиции на глобальном рынке продовольствия.

По словам Оникса Лоренцони Россия и Бразилия — это две страны, которые имеют очень много общего, а экономики двух стран взаимодополняют друг друга.

Он так-же подчеркнул стремление Бразилии создать модель управления, которая ориентируется на лучшие мировые образцы.

— Сейчас мы предоставляем заинтересованным лицам целый ряд концессий, полностью открываем нашу экономику зарубежным инвесторам. В числе достижений — отказ от государственной монополии в ряде областей. Например, в этом году ушла в прошлое монополия на добычу газа. И мы знаем: российские игроки заинтересованы в том, чтобы инвестировать в это направление.

-…Мы отдаем себе отчет в том, что сейчас можем предложить крупнейший инвестиционный портфель, самые большие возможности для инвестиций в мире. Речь идет о портфеле, который оценивается в несколько миллиардов долларов. Имеются в виду самые разные сферы экономики — инфраструктура (в частности, порты и аэропорты), энергетика, нефтегазовая отрасль, здравоохранение, образование, высокие технологии (развитие сетей 5G) и так далее, подчеркивает Оникс Лоренцони.

В ходе интервью была затронута тема российского экспорта в Бразилию, 70% которого приходится на поставки минеральных удобрений.

-… Мы должны отдавать себе отчет в том, что российские удобрения, которые мы получаем, — отличного качества. У них прекрасная конкурентоспособная цена. Они чистые, то есть в составе нет тяжелых металлов. А это чрезвычайно важно для нас как для страны, которая производит сельхозпродукцию, отвечающую всем необходимым требованиям, в том числе по защите окружающей среды. Поэтому нам совсем необязательно искать новых поставщиков удобрений — их качество будет хуже, чем российских, отметил в интервью Коммерсанту Оникс Лоренцони.

Визит главы администрации президента Бразилии и руководителя кабинета министров Оникса Лоренцони в Москву произошел вскоре послед завершения бразильского саммита БРИКС. В ходе деловых встреч, состоявшихся на полях саммита, в том числе в рамках заседания Советов предпринимателей Россия-Бразилия и Бразилия-Россия получила развитие тема наращивания торгового оборота между двумя странами. В 2018 году он составил 5 млрд долларов США, но, по мнению ряда участников встречи, может быть кратно увеличен в короткие сроки.

Заинтересованность в укреплении контактов обоюдна и уже спустя несколько дней после саммита БРИКС в рамках встречи главы администрации президента Бразилии Оникса Лоренцони с российским бизнесом состоялось подписание меморандума о поддержке экспортной деятельности и привлечении инвестиций между Советом предпринимателей Россия-Бразилия и Агентством по продвижению экспорта и инвестиций Бразилии.

«Мы подписали знаковое соглашение, которое знаменует возобновление активного диалога между деловыми кругами двух стран. Оно закладывает фундамент для совместной работы по созданию условий для полноценного доступа товаров производителей двух стран на рынки России и Бразилии.

Уверен, что партнерство между Советом предпринимателей Россия-Бразилия и Бразильским агентством по продвижению экспорта и инвестиций будет плодотворным. А его конечным бенефициаром станут потребители, которые смогут покупать качественные, экологически чистые товары из Бразилии и России по доступным ценам», — заявил председатель Совета предпринимателей Россия-Бразилия Андрей Гурьев.