Йошкар-Ола, , 21:41 — REGNUM Власти Марий Эл рассматривают перспективу поставок сельскохозяйственной продукции в Китай. Об этом заявил глава республики Александр Евстифеев на встрече с зарубежными журналистами, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

По словам главы региона, международное сотрудничество необходимо развивать, в частности, экспортное направление.

«Основная возможность, с точки зрения массовости привлечения субъектов среднего бизнеса, — это, конечно, предложить китайской стороне экологически чистые продукты питания», — отметил глава республики.

Он добавил, что Марий Эл производит продовольствие с избытком, также есть возможности наращивания производства при выстраивании сбыта.

«Сотрудничество идет, но его, конечно, нужно развивать», — заключил Евстифеев.

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Как сообщало ИА REGNUM, также в ходе встречи Евстифеев отмечал, что выстраивание сотрудничества диктуется, в основном, интересами экономики. Он уточнил, что с Китаем в настоящее время доверительные и перспективные отношения.

Ранее в качестве одного из значимых совместных инвестиционных проектов глава Марий Эл называл строительство завода по производству инструментальной стали в посёлке Юрино. Инвестиции в проект оцениваются в $5 млн, а проектные мощности завода составят 5 тыс. тонн в год. Также разрабатывается проект по строительству в Марий Эл завода по производству облицовочного кирпича с китайскими партнерами.

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