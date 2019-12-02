Бишкек, , 21:16 — REGNUM За десять месяцев 2019 года фермерские хозяйства в Киргизии произвели 333,3 тысячи тонн мяса в живой массе, что на 6,9 тысячи тонн или 2,1% больше показателя аналогичного периода 2018 года. Об этом на пресс-конференции 2 декабря заявил замминистра сельского хозяйства Жаныбек Керималиев, передает «Tazabek».

По словам высокопоставленного чиновника, надои молока превышают прошлогодние на 32,1 тысячи тонн или на 2,3%. За отчетный период в республике произвели 1 млн 410,7 тысячи тонн молока.

Яиц за в январе — октябре текущего года в республике произвели 484 млн 932 тысяч штук, что на 22 млн 830 тысяч или на 4% больше, чем за соответствующий период 2018 года.