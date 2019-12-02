Йошкар-Ола, , 21:16 — REGNUM Изначально санкции повлекли снижение производства в Марий Эл. Однако в настоящее время все предприятия адаптировались и успешно работают по программе импортозамещения, что положительно влияет на экономику региона. Об этом заявил глава республики Александр Евстифеев на встрече с журналистами Китая, Бельгии, Ирана и Вьетнама, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

По его словам, республика открыта для сотрудничества со всеми государствами, но необходимо внимательно относиться к защите патентных прав.

«Когда мы выходим с каким-либо предприятием на мировой рынок, то должны понимать, что наши научно-технические разработки должны быть защищены, не должно быть промышленных, интеллектуальных краж. Эти отношения должны быть доверительными», — пояснил Евстифеев и добавил, что, например, с Китаем эти отношения доверительные. А участие в сотрудничестве определяется прежде всего интересами экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-августа внешнеторговый оборот Марий Эл составил 326,9 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем внешней торговли сократился на 6,3%, а по сравнению с данными за июль 2019 года — вырос на 57,2%. За указанный период экспорт республики снизился на 7,6% и составил 265 млн долларов. Импорт сократился лишь на 0,7% и составил 61,9 млн долларов. Сальдо торгового баланса в январе-августе 2019 года сложилось положительное в размере 203,1 млн долларов, однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 21,2 млн долларов.

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