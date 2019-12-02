Нижний Новгород, , 20:59 — REGNUM По итогам января-октября в Нижегородской области производство пищевой продукции выросло на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

По словам министра сельского хозяйства Николая Денисова, производство молока выросло на 175,5 тыс. тонн, мясных полуфабрикатов — на 38,8 тыс. тонн, колбасных изделий — на 31,5 тыс. тонн, творога — на 8,5 тыс. тонн, сливочного масла — на 3,6 тыс. тонн, кондитерских изделий — на 39,3 тыс. тонн, консервированных овощей и грибов — на 7,1 тыс. тонн, кетчупов и соусов томатных — на 14,2 тыс. тонн.

В денежном выражении объем производства продовольствия вырос до 97,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в аграрно-промышленном комплексе Нижегородской области реализуют более 80 инвестиционных проектов на общую сумму около 40 млрд рублей. В частности, в Лысковском и Починковском районах началось строительство трех мощных животноводческих комплексов более чем на 1000 голов крупного рогатого скота каждый. В Пильнинском районе «с нуля» будет построено пенько-перерабатывающее предприятие.

По оценкам Центробанка, второй месяц подряд в Поволжье снижаются цены на свинину в связи с вводом новых производственных мощностей, в том числе и в Нижегородской области.