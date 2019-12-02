Москва,
2 декабря 2019, 20:55 — REGNUM В первой половине 2019 года экономическая ситуация в России ухудшилась. Об этом сообщается в очередном выпуске обзора финансовой стабильности
Ухудшение произошло в том числе по причине замедления роста мировой экономики. Внешний спрос на российские экспортные товары сократился. Кроме того, негативный вклад внесла слабая динамика инвестиционной активности и временная жесткость бюджетной политики.
На фоне низкого роста реальных доходов населения в первые шесть месяцев 2019 года годовые темпы роста розничной торговли снизились. Перечисленные факторы говорят, что риски в кредитовании сохраняются. Также не исчез ряд уязвимостей финансовой системы РФ.
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