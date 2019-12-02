Москва, , 20:55 — REGNUM В первой половине 2019 года экономическая ситуация в России ухудшилась. Об этом сообщается в очередном выпуске обзора финансовой стабильности за II—III кварталы 2019 года, опубликованном на сайте Центрального банка (ЦБ) России.

Ухудшение произошло в том числе по причине замедления роста мировой экономики. Внешний спрос на российские экспортные товары сократился. Кроме того, негативный вклад внесла слабая динамика инвестиционной активности и временная жесткость бюджетной политики.

На фоне низкого роста реальных доходов населения в первые шесть месяцев 2019 года годовые темпы роста розничной торговли снизились. Перечисленные факторы говорят, что риски в кредитовании сохраняются. Также не исчез ряд уязвимостей финансовой системы РФ.

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