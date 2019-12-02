Москва, , 20:29 — REGNUM Крупнейший российский коммерческий банк — Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышением ставки по вкладам в российских рублях. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Сбербанк предлагает следующие вклады: «Новогодний бонус», максимальная ставка по которому может составить 5,25% при размещении средств на девять месяцев. Также предлагается вклад «Выгодный старт» с максимальной ставкой 5,85% при сроке в полтора года.

При этом минимальная сумма для обоих вкладов — 50 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вместе со снижением ключевой ставки Банка России пополозли вниз и ставки по рублевым вкладам. Одновременно с этим стали снижаться ставки по ипотеке.