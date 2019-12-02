Киев, , 20:20 — REGNUM О снижении этой зимой тарифов на отопление заявил 2 декабря украинский президент Владимир Зеленский в Facebook.

Зеленский «Мы работаем над тем, чтобы этой зимой были уменьшены платёжки за отопление, это очень важно».

По словам украинского лидера, у его команды есть «интересное решение», благодаря которому зимой 2020/21 г. тарифы на отопление снизятся почти в два раза во сравнению с теперешними.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минэнерго Украины сегодня, 2 декабря, заявили, что с мая будущего года цены на газ для жителей страны станут рыночными.

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