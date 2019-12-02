Тюмень, 2 декабря 2019, 19:45 — REGNUM В Тюмени рядом с аэропортом «Рощино» появится шестиэтажный отель «Хилтон». Существующую гостиницу «Лайнер» планируется сделать административным зданием, сообщил РБК генеральный директор АО «Аэропорт «Рощино» Игорь Лужбин.
Управляющая компания «Новапорт», по словам Лужбина, инвестирует в строительство отеля 860 млн рублей. Земельный участок под гостиничный комплекс уже оформлен в долгосрочную аренду. В первой половине января 2020 года инвесторы планируют получить одобрение экспертов и запустить тендер по выбору подрядной организации на строительство.