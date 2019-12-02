Сыктывкар, , 19:35 — REGNUM Участок с залежами нефти и газа выставлен на торги в Коми. Об этом ИА REGNUM сообщили в Северо-Западном департаменте по недропользованию. Аукцион объявлен на право пользования недрами для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья.

Участок площадью 711 квадратных километров расположен в Вуктыльском районе. По предварительной оценке, извлекаемые ресурсы составляют 0,7 млн тонн нефти категории Dл (локализованные), 0,3 млн тонн нефти категории D2 (прогнозируемые), 1 млрд кубометров газа категории Dл (локализованные). Газовый потенциал участка: 1,8 млрд кубометров — категории D1 (перспективные) и 0,8 млрд кубометров — категории D2 (прогнозируемые). Разовый платеж за право пользования участком — 4,119 млн рублей. Победитель определится 24 января 2020 года.

Напомним, как сообщало иа, в октябре 2019 года в Коми были выставлены на торги четыре земельных участка с залежами нефти и газа. Победитель аукциона определится 6 декабря.

Добавим, что предыдущие четыре аукциона сорвались — желающих на разработку участков недр в Интинском и Печорском районах просто не нашлось.