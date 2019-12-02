Тамбов, , 18:44 — REGNUM В Тамбовской области с официальным визитом находится немецкая делегация во главе с руководителем компании ARTEMIS Group Торстеном Адамом. Сегодня, 2 декабря, первый заместитель главы администрации Тамбовской области Олег Иванов обсудил с представителями делегации федеральной земли Бавария вопросы кооперации в сфере политики, науки и бизнеса, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Переговоры о направлениях сотрудничества Tambov.gov.ru

Тамбовщина принимает иностранных гостей — делегацию из Баварии. Приветствуя немецких гостей на Тамбовщине, Олег Иванов подчеркнул, что данный визит станет отправной точкой к более тесному сотрудничеству представителей Баварии с Тамбовской областью.

В ответном слове господин Торстен Адам отметил, что для баварской стороны очень важно развивать диалог с Тамбовской областью в разных направлениях. Прежде всего, в сфере политики, науки и бизнеса. Баварская сторона имеет положительный опыт сотрудничества в этих направлениях с Воронежской и Московской областями. На днях представляла свой потенциал в Калужской области.

«Важно общаться, обмениваться идеями, находить общие точки взаимодействия», — сказал Торстен Адам.

В качестве потенциальных направлений была представлена кооперация на уровне ведомств, научно-исследовательских институтов, университетов, бизнеса. Олег Иванов подчеркнул, что в регионе будет создана проектная команда, которая отработает все обсуждаемые направления сотрудничества.

Вице-губернатор Наталья Астафьева представила баварским гостям научный потенциал региона. Она отметила, что тамбовская сторона готова к сотрудничеству и совместной работе по разным направлениям. Особенно интересна кооперация в сфере производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции, линейки продуктов здорового питания с использованием аграрных возможностей Тамбовской области.

В рамках визита немецкая делегация посетит Мичуринск, где ознакомится с разработками мичуринских ученых. Кроме того, оценит производственный потенциал ООО «Тамбовский осетр», ООО «Тамбовский бекон», АО «Голицыно».

Германия является основным торговым партнером Тамбовской области. Товарооборот представлен как экспортом, так и импортом продукции. По итогам 2018 года он достиг $21,4 млн. В частности, Тамбовская область экспортирует продукты переработки овощей, фруктов, орехов; различные пищевые продукты; злаки; продукты неорганической химии. Импортирует реакторы ядерные, котлы; изделия из черных металлов; органические химические соединения; электрические машины и оборудование и их части; жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления.

В июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме состоялась встреча главы администрации области Александра Никитина с председателем правления «ТАМАК Холдинг АГ» Александером Макуланом (Австрия) и членом правления, генеральным директором АО «ТАМАК» Домиником Романном (Германия). Было подписано соглашение о намерениях к сотрудничеству по реализации инвестиционного проекта модернизации производства АО «ТАМАК».

Активно развивается и сотрудничество в сфере науки, образования, культуры. В частности, делегация Тамбовского государственного технического университета в январе-феврале 2019 года проходила стажировку в университете Дюйсбург-Ессен города Дюссельдорф. А в мае преподаватель FH Anhalt Моника Кюне (Германия) посетила Мичуринск с курсом лекций по биотехнологии. В июне делегация Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина приняла участие в 86-м Конгрессе общества Гëте в городе Ваймар.