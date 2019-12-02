2 декабря 2019 | Время чтения 3 мин

Сегодня тренд на самозанятость набирает обороты. Как это отражается в сфере грузоперевозок и почему мешает развиваться рынку, рассказал операционный директор логистической компании «Точка-Точка» Максим Алексеев.

Максим Алексеев, , 20:46 — REGNUM Большое количество самозанятых в сфере грузоперевозок мешает формированию цивилизованного рынка. Он не предъявляет к участникам жестких требований и нормативов, порог входа достаточно низкий, поэтому большая доля грузовых автомобилей, занятых в коммерческих перевозках, принадлежит физлицам. Грузоперевозки осуществляются без гарантий качества и сохранности груза, а также с высоким уровнем риска. Все чаще в пути водители сталкиваются с нападениями и разбоями, что свидетельствует о «дикости» рынка.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Индивидуальный предприниматель из Московской области Александр Пахоруков подтвердил:

«К сожалению, кражи грузов — не редкое явление на дорогах. Поэтому водители вынуждены проявлять осторожность в рейсе, выбирать безопасные места для ночевки и стоянки».

Безусловно, такое положение дел нужно менять. Начать следует с диалога с частными перевозчиками, а не с лобби крупных парков.

В России повсеместно можно встретить заказчиков, для которых низкая стоимость транспортировки является важнейшим критерием выбора. Как правило, они оплачивают перевозку наличными и рассчитывают на удачу в вопросах, связанных с возможной потерей или порчей груза. Такие грузоотправители являются клиентами тех самых самозанятых водителей, которые сбивают тарифы крупных компаний-перевозчиков в два, а в некоторых случаях и в три раза. И это обосновано, ведь на их балансе не числится крупный автопарк, им не нужно думать о выплате заработной платы водителям, обучении персонала и так далее. На них лежит меньшая ответственность. Залог успеха для них — найти заказ. От таких взаимоотношений, конечно, необходимо избавляться, так как они не способствуют развитию рынка грузоперевозок. И делать это надо с двух сторон — как со стороны заказчиков, так и исполнителей.

Часто эти участники сделки находят друг друга на информационных биржах, которые представляют собой, по сути, доску объявлений. Такие агрегаторы не берут на себя риски и ответственность за перевозку. Качество и безопасность доставки в случае работы через такой онлайн-сервис находятся под большим вопросом.

Фуры Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как прекратить демпинг цен, процветающий на биржах объявлений? Поможет регулирование тарифов на перевозку. Этим вопросом должен заниматься отраслевой регулятор, которого пока нет в России. Схема его создания может быть следующей: на основании данных, собранных от прямых участников рынка со всех сторон сделки, и отраслевых расчетов определяется базовый провозной тариф, который обязателен для всех участников рынка. Он может быть дифференцированным, например, определяться по географии и составности маршрутов, региону присутствия и так далее. Однако такой подход может перекрыть кислород очень многим компаниям МСБ, которые просто не смогут себе позволить перевозки по таким ценам.

«Я считаю, что регулирование цен на перевозку грузов приведет к тому, что владельцы малых парков не смогут конкурировать с крупными компаниями, которые будут работать за счет большого оборота», — заявил предприниматель из Краснодара Андрей Теренченко.

Эффективная модель рынка грузоперевозок существует за рубежом. Например, в Америке действует система на базе лицензирования. Там все дальнобойщики имеют право пройти обучение, получить лицензию и приступить к легальной работе. В нашей стране лицензирование тоже может прижиться, однако для начала надо создать специализированные школы для водителей, в которых они смогут повышать свои компетенции, закрепить за каждым из них наставника и так далее.

Еще нужно понимать, что выведению перевозчиков из тени должно сопутствовать обеспечение достойных условий работы. Как минимум строительство качественного дорожного полотна и необходимой дорожной инфраструктуры — заправок, мест отдыха, безопасных оборудованных стоянок и так далее. Ведь если водитель согласен оформить ИП и работать легально, одновременно с этим он хочет получить хотя бы минимальный уровень сервиса и комфорта на дороге, за который он и платит налоги.