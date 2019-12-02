Москва, , 19:07 — REGNUM Основной внутренней угрозой для российской экономики является увеличение долговой нагрузки населения. Об этом сообщается в очередном выпуске обзора финансовой стабильности за II—III кварталы 2019 года, опубликованном на сайте Центрального банка (ЦБ) России.

Причём рост задолженности особенно опасен в связи со слабым ростом реальных доходов населения, признают авторы доклада. Помимо этого, в число угроз была включена высока подверженность банковского сектора процентному риску.

Также авторы документа отметили, что высокая концентрация кредитного портфеля банков на крупных компаниях является угрозой. Однако Центробанк РФ исследует эту проблему и разрабатывает методику выявления закредитованных компаний.

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