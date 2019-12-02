Москва, , 19:00 — REGNUM Основные риски для экономики России связаны с внешними факторами. Об этом сообщается в очередном выпуске обзора финансовой стабильности за II—III кварталы 2019 года, опубликованном на сайте Центрального банка (ЦБ) России.

В числе главных рисков для экономической стабильности в РФ Центробанк указал обострение торговой и геополитической напряженности. Эти процессы, по мнению авторов доклада, приведут к замедлению экономического роста не только в России, но и во всём мире. Ведь снижение спроса ударит по российскому экспорту, что неизбежно скажется на росте ВВП страны. Кроме того, ситуация на глобальных рынках влияет на внутренний рынок и финансовую систему.

Однако по состоянию на 1 октября 2019 года авторы доклада охарактеризовали ситуацию как «относительно стабильную». Краткосрочные внешние риски для экономики России даже снизились. Однако на их фоне возросли риски долгосрочные. Одна из причин этого — решение ведущих Центробанков поддерживать низкие ставки.

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