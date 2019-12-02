Москва, , 18:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) иностранным покупателям, вывозящим российские товары за пределы Евразийского экономического союза. Документ размещён 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Налоговый кодекс в связи с введением в России с 1 января 2018 года системы Tax Free позволяет специализированным организациям, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, выплачивать иностранным гражданам в порядке компенсации сумму НДС на приобретённые ими в России товары при вывозе их за пределы таможенной территории Евразийского союза.

Законом предусматривается, что возврат этих средств может осуществляться напрямую на банковские карты и счета покупателей, либо наличными денежными средствами в валюте Российской Федерации. Документ был принят с целью приведения норм валютного законодательства в соответствие с нормами Налогового кодекса.