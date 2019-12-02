Москва, , 18:17 — REGNUM Факт существования ошибок в данных о расходах на национальные проекты признало Федеральное казначейство, передаёт 2 декабря РБК.

В ведомстве пояснили, что ошибки произошли в момент загрузки данных в федеральную систему «Электронный бюджет».

Информация о возможных ошибках стала поступать из регионов — из Магаданской, Тверской области, Пермского края. После этого казначейство начало проверку: сейчас выясняются причины сбоев.

«Действительно, найдены ошибки в данных, которые произошли при их загрузке», — говорится в сообщении казначейства.

Напомним, 29 ноября был опубликован анализ данных в системе «Электронный бюджет», где говорилось об исполнении субъектами РФ бюджетных расходов на российские нацпроекты.

В числе регионов с наихудшим исполнение бюджетных расходов на нацпроекты оказались Магаданская, Тверская, Еврейская автономная область, Дагестан, Карелия.

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