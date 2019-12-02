Москва, , 18:00 — REGNUM В сфере дорожного строительства России процветает чудовищная коррупция, пожирающая львиную долю выделяемых средств, а на оставшиеся деньги в стране строят некачественное и опасное для автовладельцев полотно. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря высказал член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

«Вместо тотального строительства качественных дорог упор делается на отдельных региональных или трансрегиональных проектах. Это, конечно, неплохо. Но огромные территории при этом остаются без трасс, множество сельских населённых пунктов до сих пор соединены даже не грунтовками, а какими-то медвежьими тропами, где буквально чёрт ногу сломит», — отметил политик.

По его словам, в сфере дорожного строительства процветает чудовищная коррупция, пожирающая львиную долю выделяемых средств.

«А на оставшиеся деньги строят некачественное, опасное для автовладельцев полотно. Это уже не просто коррупция, а системное вредительство в общенациональном масштабе, тотальный саботаж. А что с общественным транспортом? Даже в Москве автобусы и троллейбусы, бывает, приходится ждать очень долго. Да, есть метро. А в тех городах, где метро нет, общественный автотранспорт также работает отнюдь не идеально. А в сельской местности автобусы, как и тридцать лет назад, ходят по редкому расписанию. Похоже то ли на Дикий Запад, то ли на послереволюционную Среднюю Азию. Чиновники же продолжают баснословно обогащаться. Такой путь приводит любое государство только в одно место — в ад», — уверен Фёдор Бирюков.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель начальника ГИБДД Олег Понарьин заявил ранее, что в России пока невозможно построить столько дорог, чтобы всем автомобилистам было комфортно ездить, поэтому гражданам нужно возвращаться к использованию общественного транспорта.

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