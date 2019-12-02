Москва, 2 декабря 2019, 17:57 — REGNUM Без развитой дорожной инфраструктуры у России нет будущего, и любой, кто это отрицает, автоматически становится врагом общества. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря высказал член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков, комментируя призыв замначальника ГИБДД Олега Понарьина возвращаться к использованию общественного транспорта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника ГИБДД Олег Понарьин заявил, что в России пока невозможно построить столько дорог, чтобы всем автомобилистам было комфортно ездить, поэтому нужно возвращаться к использованию общественного транспорта.
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