Белград, , 17:47 — REGNUM Четыре новых вертолета Ми-35М, закупленных Сербией у России, прибыли в понедельник, 2 декабря, на военный аэродром имени полковника Миленко Павловича под Белградом. Об этом сообщает портал Alo со ссылкой на источники.

Как сообщается, машины были доставлены в Сербию транспортным самолётом. Вскоре они будут переданы 714-й противотанковой вертолётной эскадрилье «Тени», базирующейся на аэродроме «Ладжевцы».

Издание Blic обращает внимание, что вертолёты доставлены с опережением графика и за два дня до встречи президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича в Сочи.

Первоначально сообщалось, что новые российские вертолёты будут поставлены в Сербию в первом квартале 2020 года. Прежде Ми-35М не использовались в подразделениях вооружённых сил республики. Сербские пилоты и техники уже прошли обучение и подготовку к работе с ними в России.