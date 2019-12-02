Москва, , 17:42 — REGNUM Запуск магистрального газопровода «Сила Сибири», соединившего Россию и Китай, повысит энергетическую безопасность и инвестиционную привлекательность наших стран. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Это исторически значимое событие для российского и китайского народов, создающее перспективы ускоренного развития регионов и смежных отраслей экономики, новые рабочие места, повышающее уровень жизни людей», — заявил Железняк.

Развитие экономических связей между Россией и Китаем позитивно влияет на формирование единых взглядов на разрешение существующих глобальных проблем, которые страны совместно отстаивают на международных площадках, включая ООН, БРИКС, ШОС и другие, отметил парламентарий.

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в формате телемоста объявили 2 декабря старт экспорта российского газа по магистрали «Сила Сибири».