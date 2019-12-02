Душанбе, , 17:25 — REGNUM Поставщикам мяса и элитных сортов семян в Таджикистане будут предоставлены льготы с 1 января 2020 года. Такое решение приняло правительство страны. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на собственный источник в экономическом блоке правительства страны.

По словам не названного источника, речь идёт об освобождении от уплаты НДС и таможенных пошлин ввозимых суперэлитных и элитных сортов семян для всех видов сельскохозяйственных культур. Кроме того, аналогичные льготы коснутся и поставщиков породистого скота, скота на мясо и всех видов кормов для животных.

Напомним, что в 2019 году в Таджикистане резко поднялись цены на ряд основных продуктов питания, в частности, на муку, мясо и молоко.

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