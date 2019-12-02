Москва, , 17:18 — REGNUM Доля тех жителей РФ, у кого, помимо ипотеки, есть ещё и другие кредиты, оказалась больше 40%, заявила 2 декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Россия 1».

Набиуллина «Мы видим, что растёт доля людей, которые берут ипотеку, но у которых уже есть задолженность по другим видам кредитов, и эта доля больше 40% уже».

В связи с этим, отметила глава ЦБ, регулятор планирует обсуждать с другими банками возможность показателя долговой нагрузки — чтобы снизить риск чрезмерной закредитованности людей «не только необеспеченными кредитами, но, возможно, ипотечными кредитами».

Напомним, с октября российские банки при выдаче кредитов обязаны рассчитывать показатель предельной долговой нагрузки при выдаче необеспеченных потребительских кредитов.

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