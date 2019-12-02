Архангельск, , 17:09 — REGNUM В 3 квартале текущего года доходы жителей Архангельской области росли, но, с учетом инфляции благосостояние северян практически не изменилось.

Как сообщили ИА REGNUM в Архстате, среднедушевой доход населения за этот период составил 35,2 тысячи рублей, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако реальные располагаемые доходы (с учетом индекса потребительских цен) в третьей декаде 2019 года поднялись только на 1,8%. А по сравнению со 2 кварталом 2019 года — сократились на 0,6%.

Доход жителей региона составил 120, 9 млрд рублей. Из общего объема доходов жители Архангельской области израсходовали на покупку товаров и оплату услуг 102, 5 млрд рублей, на оплату обязательных платежей и прочих расходов — 17, 2 млрд рублей.

Напомним, в начале текущего года в Архангельской области падение реальных доходов населения было более стремительным — в 1 квартале оно составило 9,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году реальные доходы жителей Архангельской области сократились на 5%. В этом году Росстат сменил методику исчисления доходов населения, добавив данные о доходах наёмных работников и предпринимателей, а также расходах граждан на недвижимость и покупки товаров и услуг вне торговых сетей.