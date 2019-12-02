Москва, , 17:07 — REGNUM Открытие «Силы Сибири» должно стать поворотным моментом в экономических отношениях между Россией и Китаем. Об этом заявил политолог Александр Семченко в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Главный удар по Америке заключается не в том, что они потеряют какого-то газового рынка, а в том, что они потеряют Китай и Россию в какой-то части, а если в большой части — вообще здорово, — для своего доллара», — заявил Семченко.

«Американцы давно производят свой главный товар — американские бумажки стоимостью 3 центра за стодолларовую купюру. Это самый выгодный бизнес — торговать американскими деньгами, выгоднее чем всё остальное», — подчеркнул он.

По данным Международного энергетического агентства, в 2020 году Китай станет крупнейшим импортёром газа в мире, а к 2024 году его доля на этом рынке может вырасти свыше 40% мирового спроса.

Отметим, что в августе 2019 года президент PetroChina Хоу Цицзюнь отмечал, что «США были бы очень многообещающим источником растущих поставок газа для Китая», если не возникновение торговой войны, из-за которых Пекин решил сделать ставку на российские проекты.