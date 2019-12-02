Анкара, , 16:59 — REGNUM Турция детально изучает тактико-технические характеристики российских истребителей Су-35. Об этом сообщил 2 декабря глава управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир, передаёт Anadolu Ajansı

«Мы изучаем предложение России по Су-35», — сказал глава турецкого оборонпрома, комментируя возможность исключения страны из программы по производству новейших американских истребителей F-35.

Демир подчеркнул, что Турция закупает технологии и оружие, отвечающие её интересам. По его словам, пока участие Турции в программе по F-35 продолжается и говорить о закупке российских Су-35 ещё преждевременно, так как «предстоит скрупулезная работа и анализ».

Читайте ранее в этом сюжете: Турция опять готовится купить у России истребитель Су-35