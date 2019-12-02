Москва, , 16:57 — REGNUM Эффективность «Силы Сибири» не в последнюю очередь зависит от того, как именно будет финансировать газовые поставки китайская сторона. Об этом заявил политолог Александр Семченко в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«30 млрд — это, конечно, не много для миллиарда. 38 млрд в год. Понятно, это ведь только начало. «Сила Сибири», «Сила Сибири — 2», «Сила Сибири — 3»… Но я бы здесь всё равно не обольщался перспективами, потому что для меня главное в этой сделке — какой валютой Китай и Россия будут обеспечивать эту сделку», — заявил Семченко.

«Если это будет обеспечение тем же американским долларом, то сделка опять-таки в конечном счёте в пользу США. Они смогут продать своих зелёных бумажек на эту сумму каждый год. Это будет в том числе усиление Америки», — указал он.

По новому газопроводу, который строился с 2014 года, планируется прокачивать 38 млрд кубометров газа в год от Чаяндинского и Ковыктинского месторождений в китайский Хэйхэ.

Отметим, что в августе 2019 года президент PetroChina Хоу Цицзюнь отмечал, что «США были бы очень многообещающим источником растущих поставок газа для Китая», если не возникновение торговой войны, из-за которых Пекин решил сделать ставку на российские проекты.

По данным Международного энергетического агентства, в 2020 году Китай станет крупнейшим импортёром газа в мире, а к 2024 году его доля на этом рынке может вырасти свыше 40% мирового спроса.