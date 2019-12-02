Москва, , 16:54 — REGNUM Государственный инспектор труда сможет до суда обращаться в службу судебных приставов по поводу невыплат зарплат на предприятиях. Текст соответствующего Федерального закона размещён 2 декабря на интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в Трудовой кодекс РФ. По новому закону, трудинспекторы получили право обращаться к судебным приставам из-за непогашенных зарплатных долгов, не дожидаясь соответствующего судебного решения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла этот закон 21 ноября 2019 г., Совфед одобрил 25 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума приняла закон о принудительной выплате долгов по зарплате