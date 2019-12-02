Москва, , 17:02 — REGNUM Законопроект, направленный на повышение прозрачности работы застройщиков и защиту прав членов жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), Госдума планирует рассмотреть в первом чтении до конца осенней сессии. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Речь идёт об уточнении норм работы застройщиков, который обязывает их до 10 числа каждого месяца вносить в проектную декларацию изменения, связанные со строительством.

«У граждан будет возможность последовательно контролировать процесс возведения домов и финансовое состояние строительных компаний», — заявил Володин.

Кроме того, законопроект также вводит дополнительную защиту граждан-членов ЖСК. Так, в октябре депутаты уже приняли закон, который распространял выплату компенсаций из фонда помощи обманутым дольщикам на членов кооперативов

«Однако члены кооперативов, которые не заключили договор, предусматривающий передачу жилого помещения, получить такое возмещение не могут. Законопроектом эта ситуация исправляется», — отметил Володин.

Читайте ранее в этом сюжете: Обманутые дольщики — члены ЖСК получили право на компенсацию