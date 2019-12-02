Вильнюс, , 16:44 — REGNUM Грузооборот в Клайпедском государственном морском порту и терминале Бутинге в январе-сентябре 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018 года увеличился на 3,9%, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 декабря.

Как отмечается в новейшем отчёте литовского министерства транспорта и коммуникаций, Клайпедский порт обработал 34,9 млн тонн грузов. Грузооборот на терминале Бутинге составил 7,3 млн тонн, рост —на 4,6%.

На результаты работы Клайпедского порта в основном повлияло увеличение перевалки зерна и сжиженного газа. Также увеличился рост ро-ро грузов (+ 5,5%), в результате чего в 2018 году была открыта новая судоходная линия между Клайпедой и Трелеборгом (Швеция).