Краснодар, , 16:43 — REGNUM Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Краснодара планируется построить к 2023 году, общий объём инвестиций в проект развития аэропорта оценивается в 24,1 млрд руб.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, новый аэровокзальный комплекс займёт площадь в 70 тыс. кв.м. Он является ключевым объектом для реализации крупномасштабного проекта по созданию мультимодального транспортного хаба в Краснодаре, который объединит авиационный, железнодорожный, городской и автомобильный транспорт. На 2023 года также запланировано строительство объектов служебно-технической территории нового аэропорта. Кроме того, планируется строительство рулежных дорожек и перрона, обеспечивающего стоянку 21 воздушных судов одновременно. Для соединения территории нового аэровокзального комплекса с трассой «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» запланировано строительство новой автодороги.

К отбору подрядчика для проектирования нового аэровокзала аэропорт намерен приступить до конца текущего года.

Проект нового аэропорта был представлен 2 декабря на совещании в администрации Краснодара. Как отмечалось, в общей сложности реализация проекта обойдётся в 24,1 млрд рублей, в том числе 16,2 млрд — средства инвестора, остальная доля — федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре пайщики краснодарского Пашковского совхоза выступили против изъятия 340 га земли, принадлежащей пайщикам, под расширение аэропорта: по словам возмущённых людей, им предложили выкупить землю по 370 тыс. за гектар при рыночной цене — до четырёх миллионов рублей за гектар. В пресс-релизе аэропортасообщается, что «федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация) в 2018−19 гг. подписаны соответствующие приказы по изъятию земель. Общая площадь изымаемых земель составляет около 370 га. Изымаемые земельные участки предназначены для размещения вышеуказанных объектов, а также для создания мультимодального транспортного хаба».

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