Киев, , 16:46 — REGNUM Политическое решение правительства Украины о смене руководства «Нафтогаза» прямо противоречит программе МВФ и реформе корпоративного управления, а кроме того — вряд ли соответствуют национальным интересам Украины.

Об этом заявил 2 декабря политический эксперт Сергей Фурса, комментируя соответствующее заявление министра энергетики Алексея Оржеля.

«Независимый набсовет «Нафтогаза» появился не просто так, а в рамках программы МВФ. Это важно, потому что все желающие отыграть программу МВФ назад сталкиваются с непониманием со стороны фонда и экономики Украины. И смысл реформы корпоративного управления был как раз в том, чтобы отделить политиков от управления. Смысл реформы корпоративного управления — в том, чтобы не было политических решений», — заявил Фурса.

Он подчеркнул, что наблюдательный совет «Нафтогаза» нужен как раз для того, чтобы украинские политики не достигали «тайных договоренностей» с Газпромом.

«Но совет нужен для того, чтобы менеджмент принимал решения, а эти решения оценивались, исходя из бизнес-логики, а не следуя политическим предпочтениям или популистическим желаниям или коррупционным интересам», — добавил эксперт.

Он называет происходящее в энергетике Украины «очень странными делами» и подчеркивает, насколько удивительно во время переговоров с Газпромом услышать новости от украинского правительства о том, что они хотят уволить руководство «Нафтогаза», обеспечившее сильную украинскую позицию в газовом вопросе.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня министр энергетики страны Алексей Оржель заявил, что на Украине вскоре может смениться руководство всех «стратегических» энергетических компаний, о чем принято политическое решение. Он уточнил, что речь идет в том числе о «Нафтогазе Украины».