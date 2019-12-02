Москва, , 16:32 — REGNUM Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Тува являются регионами с наиболее неблагоприятной ситуацией на рынке труда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на выборочное обследование рабочей силы Росстата за III квартал 2019 года.

При оценке ситуации на рынке труда ведомство учитывало такие показатели, как уровень безработицы, уровень занятости, среднее время поиска работы безработными, а также доля безработных, ищущих работу не менее года.

Так, в Северной Осетии и Туве наблюдается самый низкий из всех регионов уровень занятости населения — 47%. В Карачаево-Черкесии отмечена наихудшая ситуация с трудоустройством: среднее время на поиск работы составляет 11,6 месяца, а 65,7% безработных пытаются трудоустроиться уже более года.

В первую десятку регионов с наиболее тяжёлой ситуацией на рынке труда, согласно данным Росстата, входят также Дагестан, Калмыкия, Алтай, Хакасия, Забайкальский край, Курганская область и Еврейская АО.