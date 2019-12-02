Москва, , 16:16 — REGNUM Вытеснение американского газа российским на мировых рынках означает значительное сокращение перспективных рабочих мест в США. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«На самом деле Трамп чем занимается? Стратегия Трампа заключается в том, чтобы расширять американские экономические рынки. Это потеря рабочих мест в США», — заявил Корнилов.

По его мнению, пройдёт незначительное время и Вашингтон начнёт проявлять возрастающую озабоченность выпадающими доходами из-за российских поставок газа в Китай — «Сила Сибири» создает угрозу того же порядка, что и «Северный поток — 2».

В августе 2019 года президент PetroChina Хоу Цицзюнь отмечал, что «США были бы очень многообещающим источником растущих поставок газа для Китая», если не возникновение торговой войны, из-за которой Пекин решил сделать ставку на российские проекты.

Между тем, по данным Международного энергетического агентства, в 2020 году Китай станет крупнейшим импортёром газа в мире, а к 2024 году его доля на этом рынке может составить более 40% мирового спроса.