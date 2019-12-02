Москва, , 16:13 — REGNUM США сейчас переживают системный кризис и не могут помешать ЕС расширять сотрудничество с Россией, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 2 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что США запланировали ввести санкции против компаний ЕС участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2».

«Подозреваю, что никакой реакции не будет в силу того, что любые санкции со стороны США могут быть легко возмещены расширением взаимодействия между ЕС и РФ, — сказал Вассерман. — Есть такое понятие — системный кризис. Одно из его проявлений выглядит так, что результаты любых попыток воздействия оказываются прямо противоположны желаемым. Сейчас США находятся как раз в состоянии системного кризиса. Иными словами, любые задуманные ими воздействия приводят к тем результатам, которых они всеми силами стараются избежать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» общей протяжённостью более 1,2 тыс. км планируют проложить по дну Балтийского моря из России в Германию. Ежегодная пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива.

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