Москва, 2 декабря 2019, 16:13 — REGNUM США сейчас переживают системный кризис и не могут помешать ЕС расширять сотрудничество с Россией, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 2 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что США запланировали ввести санкции против компаний ЕС участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» общей протяжённостью более 1,2 тыс. км планируют проложить по дну Балтийского моря из России в Германию. Ежегодная пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива.
Читайте ранее в этом сюжете: Стали известны детали санкций США против «Северного потока – 2»