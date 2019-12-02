Симферополь, , 16:15 — REGNUM Впервые за постсоветскую историю туристический поток в Крым превысил семь миллионов человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма. Об этом ИА REGNUM 2 декабря сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма.

«С января по ноябрь 2019 года в Крыму отдохнуло 7,2 млн туристов. Это на 10% больше, чем в 2018 году. Из общего числа отдыхающих 28% прибыло на полуостров авиатранспортом, 57% проехали по Крымскому мосту, 15% прибыло через государственную границу РФ на участках: Армянск, Джанкой, Перекоп», — уточнили в министерстве курортов РК.

Как сообщало ИА REGNUM, представители крымского гостиничного бизнеса в 2019 году заплатили почти полтора млрд рублей налогов, что на 25% больше, чем в 2018 году.

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