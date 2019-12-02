Симферополь, 2 декабря 2019, 16:15 — REGNUM Впервые за постсоветскую историю туристический поток в Крым превысил семь миллионов человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма. Об этом ИА REGNUM 2 декабря сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма.
Как сообщало ИА REGNUM, представители крымского гостиничного бизнеса в 2019 году заплатили почти полтора млрд рублей налогов, что на 25% больше, чем в 2018 году.
По теме: С начала года крымские гостиницы заплатили почти 1,5 млрд рублей налогов