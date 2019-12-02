Чебоксары, , 16:12 — REGNUM Автостанцию «Новосельская» в Чебоксарах, которая не раз выставлялась на торги в рамках дела о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс» и первоначально планировали продать за 62 млн рублей, выкупает нижегородский предприниматель Андрей Сухарев. Он предложил за автовокзал «лучшую цену» в 36,75 млн рублей. Примечательно, что одновременно чебоксарским предпринимателем Андреем Ивановым выкупается автостанция «Привокзальная». Судя по данным из открытых источников, предпринимателей может связывать совместный бизнес, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Автостанция «Новосельская» расположена в Чебоксарах по проспекту М. Горького, 20а. Она не раз выставлялась на продажу. Если в феврале за неё хотели получить 62,155 млн рублей, а на повторных торгах просили 55,94 млн рублей, то в августе начальная стоимость была установлена на уровне около 44,752 млн рублей. Шаг аукциона составлял 2%, цена снижалась каждые десять дней.

Согласно документу, «лучшую цену» предложил индивидуальный предприниматель Андрей Сухарев, зарегистрированный в Нижнем Новгороде, — 36,75 млн рублей. Он и признан победителем торгов.

Как сообщало ИА REGNUM, одновременно была предложена цена и за автостанцию «Привокзальная» в Чебоксарах. Победителем торгов был признан чебоксарский предприниматель Андрей Иванов, предложивший 35,5 млн рублей. Напомним, в феврале вокзал продавался с начальной ценой в 60,058 млн рублей, затем он подешевел до 54,052 млн рублей, в августе цена упала до 43,2 млн рублей

Примечательно, что потенциальный покупатель Андрей Иванов получил регистрацию в качестве ИП 7 ноября 2019 года в Чебоксарах. До этого он прекратил деятельность как индивидуальный предприниматель в 2008 году. По данным ЕГРЮЛ, Андрей Сухарев в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирован 1 октября 2019 года в Нижнем Новгороде.

По данным из открытых источников, Андрей Иванов числится директором и соучредителем обществ «Базис» (доля 50%), «Актив» (доля 50%), «Восток» (50%), является участником обществ «Запад» (48%) и «Топэко» (50%). Вторым соучредителем данных обществ является Андрей Сухарев, который также возглавляет две указанные выше последние компании.

Напомним, в сентябре 2018 года Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании «Чувашавтотранса» банкротом и открытии конкурсного производства. Предприятие обслуживало более 230 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.

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