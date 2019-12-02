Москва, , 16:11 — REGNUM Первоначальная реакция Вашингтона на «Силу Сибири» повторяет знакомую историю вокруг «Северного потока — 2». Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«То, что США плевать на «Силу Сибири»… Так им и на «Северный поток» было вроде как плевать на начале этапа (строительства), а потом когда поняли, что они теряют потенциальный рынок для своего американского газа, тут и смотрите, как занернвичали!» — заявил Корнилов.

«Как принялись вводить санкции даже против своих европейских союзников, какие истеричные выступления позволяют себе американские дипломаты, в том числе самого высшего уровня, когда речь заходит об этом «Северном потоке»! Это вредит, оказывается, американским экономическим интересам в будущем», — отметил он.

По данным Международного энергетического агентства, в 2020 году Китай станет крупнейшим импортёром газа в мире, а к 2024 году его доля на этом рынке может вырасти свыше 40% мирового спроса.

Отметим, что в августе 2019 года президент PetroChina Хоу Цицзюнь отмечал, что «США были бы очень многообещающим источником растущих поставок газа для Китая», если не возникновение торговой войны, из-за которых Пекин решил сделать ставку на российские проекты.