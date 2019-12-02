Вильнюс, , 16:06 — REGNUM Транспортный сектор Литвы продолжает стремительно расти и играть всё большую роль в экономике страны. Согласно статистике, в первой половине 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в этом секторе стало работать на 3,2% больше компаний, а число работников увеличилось на 11,1%, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 декабря.

Валовая добавленная стоимость в транспортном секторе выросла на 10,7%, экспорт услуг на 23,4%, а доходы предприятий на 11,1%.

Рос экспорт транспортных услуг на все основные экспортные рынки — в Германию (+32%), Россию (+8%), Францию (+36%), Данию (+18%), Нидерланды (+37%). Лидером по росту стал экспорт в Италию (+43%).

За три квартала 2019 года грузоперевозки автомобильным транспортом выросли на 4,6%, до 115,3 млн. тонн. Единственное сокращение зафиксировано в перевозке грузов по железной дороге (минус 0,9%). В Литве это объясняют сокращением транзита в Калининградскую область из-за «попыток России направить грузы через свои порты».