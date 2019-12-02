Ташкент, , 15:58 — REGNUM Унитарное предприятие «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (Узнацбанк) преобразовано в акционерное общество. Об этом 2 декабря сообщает издание Kun. uz со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

Глава государства поручил министерству финансов и руководству Узнацбанка переоформить гарантии, выданные государством по обязательствам заемщиков.

Кроме того, на базе инвестиционной компании ООО Nbu Invest Group создается одноименное акционерное общество, которое получило расширенные возможности для участия в финансовых рынках.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о передаче банковско-финансовой академии Узбекистана в ведение Узнацбанка.

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