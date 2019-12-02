Москва, 2 декабря 2019, 15:56 — REGNUM США надеются вернуться к тем временам, когда они были первыми на мировом рынке нефти, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 2 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что США готовят санкции против компаний участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Кроме того, эксперт призвал не забывать, что американцы запретили своим компаниям торговать технологиями, обеспечивающими добычу нефти на подводных месторождениях.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское руководство рассчитывает на своевременный пуск газопровода «Северный поток — 2».
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