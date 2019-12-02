Москва, , 15:56 — REGNUM США надеются вернуться к тем временам, когда они были первыми на мировом рынке нефти, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 2 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что США готовят санкции против компаний участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

«США действительно хотят поставлять ЕС свой газ и вернуться к тем временам, когда они были первыми на мировом рынке нефти. По ряду технических и психических причин, американский газ на европейском рынке будет всегда заметно дороже российского. Вот и пытаются американцы лишить европейцев возможности покупать в РФ. Добиваются они этого всеми способами, — сказал Вассерман. — — Например, подконтрольные Америке террористы, захватившие Киев в феврале 2014 года всячески добиваются прекращения транзита газа через украинский газопровод. Причем их, похоже, совершенно не волнует, что без газа останется и сама Украина».

Кроме того, эксперт призвал не забывать, что американцы запретили своим компаниям торговать технологиями, обеспечивающими добычу нефти на подводных месторождениях.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское руководство рассчитывает на своевременный пуск газопровода «Северный поток — 2».

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле рассчитывают, что «Северный поток — 2» запустят вовремя