Горки-9, Московская область, , 15:55 — REGNUM Правила ввоза в Россию подержанных автомобилей продлены для жителей Дальнего Востока еще на один год. Об этом сообщил 2 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании с вице-премьерами.

Глава правительства напомнил, что ранее был введен так называемый временный порядок, однако проблема до сих пор не решена. В связи с этим подписано распоряжение правительства о правилах ввоза на территорию РФ бывших в употреблении транспортных средств. Оно действует в отношении жителей Дальневосточного федерального округа и останется в силе на год с момента подписания.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября о продлении моратория на кнопку «ЭРА-ГЛОНАСС» для жителей ДФО заявил полпред президента Юрий Трутнев. Срок действия моратория на ввоз автомобилей без установки на них системы ГЛОНАСС истёк 22 ноября.

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