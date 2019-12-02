Екатеринбург, , 15:59 — REGNUM В свердловских муниципалитетах, за исключением Екатеринбурга, не было открыто ни одного эскроу-счета, что может привести к негативным последствиям для строительного рынка. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как заявил глава «Ассоциация строителей Урала» Вячеслав Трапезников, обращения на финансирование проекта с использованием эскроу-счёта не были одобрены ни в одном из муниципалитетов региона кроме областного центра.

«Беспокойство вызывает ситуация со строительством в малых городах, где оно фактически сворачивается», — сказал Трапезников.

Руководитель выразил надежду, что федеральные власти примут меры для исправления ситуации. В противном случае строительный рынок изменится не в лучшую сторону, считает спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, Свердловская область может не достичь целевых показателей по нацпроекту о строительстве жилья в 2020—2021 годах. Впрочем, в регионе надеются, что федеральные власти изменят нормативы национального проекта.

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