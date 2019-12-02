Сеул, , 15:54 — REGNUM Правительство Южной Кореи на 2,3 трлн вон (~$1,9 млрд) увеличит объем финансовой поддержки отечественных производителей, страдающих из-за неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

По их словам, в 2020 году объем финансовой поддержки составит 158 трлн вон (~$133,8 млрд).

Известно, что финансовая поддержка стартапов, малых и средних предприятий будет увеличена до 200 млрд вон (~$169,3 млн). Кроме того, 300 млрд вон (~$254,09 млн) будет выделено на расширение географии поставок и номенклатуры товаров.

«Мы продолжим работать над тем, чтобы отечественные компании могли своевременно реагировать на изменения условий торговли на международном рынке», — отметили в министерстве.